ELEZIONI EUROPEE 2024. PASSO INDIETRO DEI MODERATI DI LUPI: VERSO ACCORDO CON FORZA ITALIA

Noi Moderati, con ogni probabilità, non presenterà una propria di lista di candidati alle prossime elezioni europee dell’8 e 9 Giugno ma inserirà, nell’ambito di un accordo federativo, i propri nomi all’interno delle liste di Forza Italia. Maurizio Lupi che, solo qualche settimana fa, proprio da Salerno, aveva annunciato di voler lavorare ad una propria lista, fa un passo indietro.

Complici i sondaggi, che stimano Noi Moderati nettamente al di sotto della fatidica soglia del 4%, il partito Noi Moderati si prepara ad essere accolto dall’abbraccio politico di Antonio Tajani che, in questo modo, spera di aggiungere qualche altro decimale – e magari anche qualche eurodeputato – al risultato finale delle elezioni europee che, per Forza Italia, sembrano essere destinate a trasformarsi in una conferma del buon lavoro fatto da parte del neo Coordinatore Nazionale.