ELEZIONI EUROPEE. FORZA ITALIA USERA’ LO SLOGAN “BERLUSCONI PRESIDENTE” PER LA CAMPAGNA ELETTORALE

La famiglia Berlusconi ha dato l’ok: Forza Italia, per la prossima campagna elettorale per le Europee del giugno 2024, potrà utilizzare, sul proprio logo, la dicitura Berlusconi Presidente che, dal finire degli anni ’90, ha accompagnato tante battaglie elettorali del partito degli azzurri. La decisione, che non era scontata, potrebbe giungere proprio nelle prossime ore.

In casa Forza Italia, intanto, i confortanti dati elettorali delle Regionali della Sardegna e dell’Abruzzo hanno risvegliato l’entusiasmo intorno al partito degli azzurri con tanti esponenti politici che si stanno avvicinando per una candidatura in vista delle prossime elezioni europee.