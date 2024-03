NOCERA SUPERIORE. GAETANO MONTALBANO: “IO RITIRATO ? SONO IN CAMPO COME CANDIDATO SINDACO”

L’ex Sindaco di Nocera Superiore Gaetano Montalbano, dopo alcune settimane di silenzio, rompe gli indugi ed annuncia la sua candidatura alla carica di Sindaco per la prossima tornata elettorale per le Comunali 2024.

“Chiedo solo una cortesia:” scrive Montalbano su Fb ” andate in giro dicendo che io mi ritiro dalle elezioni. Allora vi prego di spiegare ai cittadini cosa avete intenzione di fare e come farlo perchè io sono in campo come candidato sindaco con cuore e passione. Un saluto ed un abbraccio a tutti i cittadini di Nocera Superiore”.

Attorno a Montalbano, da tempo, si sta muovendo Forza Italia ma anche altri movimenti civici che puntano ad un ritorno al Comune dell’ex primo cittadino di Nocera Superiore.