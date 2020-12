ELEZIONI PROVINCIALI 2021. IL PARTITO SOCIALISTA ITALIANO PUNTA SU AGRO E CILENTO

Forte di ben tre consiglieri comunali di Salerno (che non saranno candidati alle prossime elezioni Provinciali 2021), il Partito Socialista Italiano si appresta a mettere in campo una lista di grande respiro per il rinnovo del parlamentino di Palazzo Sant’Agostino. I Comuni che si guardano con grande attenzione sono quelli dell’agro (Pagani, in modo particolare), ma anche i tanti piccoli centri del Cilento. Una lista che punta a bissare il risultato ottenuto alle ultime elezioni provinciali, ovvero a portare a Palazzo Sant’Agostino almeno due consiglieri provinciali ma il Segretario Provinciale Silvano Del Duca punta anche a superare il risultato di due anni fa. Intanto continua la campagna di adesioni da parte di amministratori e dirigenti del territorio della Provincia di Salerno al Partito Socialista Italiano: nelle prossime settimane ci sarà un ingresso destinato a fare rumore, quello di un Sindaco.

