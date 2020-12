SALERNO. BANCO DI PROVA PER IL SINDACO NAPOLI: CONSIGLIO DAI TEMI TABU’

Per la prima volta, nei 5 anni del suo mandato, il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha dovuto cedere alle pressioni di una parte della maggioranza ma anche alle richieste provenienti dall’esterno, per inserire all’ordine del giorno del consiglio comunale, in programma il prossimo 30 dicembre, due argomenti sui quali, almeno fino ad oggi, aveva sempre evitato il confronto: i lavori di Piazza Alario e la delocalizzazione della stazione Bus da Via Porto a Via Vinciprova. Due temi considerati tabu’ ma che oggi avranno spazio all’interno del consiglio comunale di Salerno, a meno che una parte della maggioranza non decida di lasciare l’aula, far cadere il numero legale e lasciare la discussione solo sulla carta. Questione di sensibilità politica ? Non solo, all’interno della maggioranza del Sindaco Napoli è in atto, da mesi, un braccio di ferro tra chi non intende dialogare con pezzi di città e chi, invece, preoccupato anche dalla scadenza elettorale imminenti, ritiene non solo necessario ma anche utile, aprire le porte del consiglio comunale di Salerno alle richieste provenienti dai cittadini.

