A dire l’ultima parola sarà, come da statuto, la Giunta Regionale ed il Presidente della Regione ma, oramai, pare quasi certo che le elezioni regionali in Campania, cosi’ come avvenuto 5 anni fa, si terranno il 31 maggio 2020. L’ipotesi di un posticipo, che rientra tra le competenze del Governatore De Luca, sembra tramontata, anche se fino a qualche settimana fa si parlava del 16 giugno, data, tra l’altro, nella quale si dovrebbero tenere gli eventuali ballottaggi per le Comunali 2020.

