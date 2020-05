ELEZIONI REGIONALI. PARTITA ANCORA APERTA, C’E’ CHI PENSA ALLE DIMISSIONI ?

Sarà un fine settimana di riunioni e di incontri, anche se da remoto, per i Governatori delle Regioni chiamate al voto, per provare a modificare la data del 13 settembre, prevista dall’emendamento presentato dalla relatrice della legge di conversione Anna Bilotti (M5S).

Lunedi’ 25 maggio, infatti, alle 15:00, scadono i termini per la presentazione di ulteriore emendamenti o sub emendamenti per provare a modificare la data che, secondo gli esperti in materia tecnica, potrebbe essere automaticamente anticipata solo in caso di dimissioni di massa da parte dei Governatori in carica. Una ipotesi piu’ suggestiva che pratica, considerato che in questi giorni i Presidenti delle Regioni sono ancora alle prese con la gestione ed il contenimento dell’emergenza Covid 19. Il braccio di ferro, dunque, sulla linea delle diplomazie prosegue ed un ruolo determinante potrebbe averlo, nelle prossime ore, il Ministro Boccia che, fino ad oggi, ha provato a fare da cuscinetto – riuscendoci poche volte – tra l’ardore dei Governatori e la linea rigida del governo: dalle aperture fino alla data del voto per le Regionali.