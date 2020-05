BARONISSI. LUCA GALDI: “BOCCIATA NOSTRA PROPOSTA PER FONDO COVID 19”

«Pur avendo sostenuto e contribuito ad approvare il bilancio e a mettere l’Amministrazione nelle condizioni di poter operare, abbiamo ritenuto di non sostenere le linee strategiche proposte ieri dal sindaco in Consiglio comunale. Come opposizione avevamo chiesto d’istituire un capitolo specifico di 300mila euro per far fronte all’emergenza Coronavirus. Le risorse sarebbero state ricavate dalla rinegoziazione dei mutui.

L’Amministrazione Valiante, invece, con la delibera approvata utilizzerà la rinegoziazione sia per sostenere le spese dell’emergenza ma anche per sopperire alle minori entrate che il Comune avrà. In tal modo diminuirà il contributo per famiglie ed imprese ed è venuto meno lo spirito che avremmo voluto dare a questo fondo. È giusto precisare che i cittadini di Baronissi comunque pagheranno i mutui fino al 2043. Quindi a nostro avviso sarebbe stato opportuno creare un fondo specifico per sostegno imprese, scuole e famiglie che hanno dovuto fare i conti con l’emergenza Covid. Inoltre vogliamo ringraziare i volontari tutti che in questa fase di emergenza hanno sostenuto la cittadinanza. È poco corretto oltre che ingiusto creare una polemica politica, come fatto da qualche esponente della maggioranza, anche di fronte a queste iniziative. Ai volontari di tutte le associazioni il nostro ringraziamento per essersi messi in gioco e per aver aiutato Baronissi». Lo afferma il consigliere comunale di Baronissi e leader dell’opposizione, Luca Galdi.