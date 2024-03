ELLY SCHLEIN VERSO LE REGIONALI IN ABRUZZO DEL 10 MARZO: “UNITI SI VINCE”

La prossima sfida è l’Abruzzo e la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, si sente fiduciosa “perché lì – dice al “Corriere della Sera” – c’è una coalizione che tiene insieme tutte le forze alternative alla destra con una bella candidatura che è quella di Luciano D’Amico, un competente, che dovunque è stato, all’azienda dei trasporti o all’università di Teramo, ha sempre messo insieme delle ‘fabbriche di futuro’. È quello che serve dopo questi 5 anni di malgoverno da parte di Marsilio e della destra”. Secondo la segretaria a Destra “fanno bene a essere preoccupati perché hanno governato male. Noi abbiamo scelto il candidato per competenza, non per appartenenza e nemmeno per obbedienza. Invece Marsilio è stato imposto da Giorgia Meloni. E’ un candidato che non è nemmeno abruzzese e che di certo non può governare per procura prendendo ordini dalla premier”. “Ma ora – continua – gli abruzzesi possono riprendersi in mano il loro futuro con una persona che li rappresenta e conosce il territorio e le sue problematiche, come D’Amico. Per usare uno slogan: l’Abruzzo guidato dagli abruzzesi”.

