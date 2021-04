ENRICO LETTA ACCONTENTA VINCENZO DE LUCA: ORA PIU’ FACILE INTESA SU FICO A NAPOLI ?

A differenza del suo predecessore è stato di parola: Piero De Luca, parlamentare alla sua prima esperienza a Montecitorio, è stato nominato Vice Caprogruppo alla Camera dei Deputati; una promessa data e mantenuta da Enrico Letta, cosa non fatta da Nicola Zingaretti che aveva garantito a Vincenzo De Luca l’ingresso di Piero prima nel Governo Conte e, poi, in quello Draghi. Sarà anche poco ma è un fatto oggettivo che, adesso, cambia le carte in tavola in vista delle elezioni amministrative del prossimo settembre: De Luca sarà meno intransigente nel valutare un sostegno alla candidatura a sindaco di Napoli dell’attuale Presidente della Camera Roberto Fico ? E poi: con due parlamentari della città di Salerno nel Gruppo Pd, di cui uno Vice Capogruppo, come potrà De Luca non presentare, anche a nel comune capoluogo, la lista con tanto di simbolo del Partito Democratico ? Insomma, lo scenario regionale potrebbe cambiare. A breve.

