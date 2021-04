OTTOBRE CALDO. ELEZIONI COMUNALI A SALERNO MA ANCHE CAMERA DI COMMERCIO

Scade proprio ad Ottobre 2021 il mandato degli attuali vertici provinciali della Camera di Commercio di Salerno: scaduto il quinquennio, proprio in concomitanza con le elezioni Comunali a Salerno, i rappresentanti delle categorie produttive saranno chiamati a scegliere il nuovo Consiglio all’interno del quale si procederà all’elezione del nuovo Presidente. Per la Camera di Commercio di Salerno, in base al criterio dell’alternanza, la prossima sarà una Presidenza assegnata al settore commercio e non a quello dell’industria ma nulla esclude, considerato il momento particolare, che possa essere superata anche questa consuetudine. Le grandi manovre, all’interno delle associazioni di categoria, sono già iniziate e sarà una campagna elettorale lunga ma anche molto calda.

Share on: WhatsApp