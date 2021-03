ENRICO LETTA VERSO LA SEGRETERIA DEL PD: POI LA CANDIDATURA ALLA CAMERA NEL SEGGIO DI SIENA

Il Partito Democratico, con ogni probabilità, avrà il suo segretario nazionale anche in Parlamento. Enrico Letta, che si appresta a diventare, per acclamazione, nella assemblea nazionale di domenica 14 Marzo, il nuovo Segretario del PD, avrà la possibilità di essere candidato, ad ottobre, nelle suppletive di Siena per la Camera dei Deputati, entrando in Parlamento ed avendo, in questo modo, anche un contatto diretto con i Gruppi Parlamentari. La vera questione, pero’, era e resta l’alleanza con il Movimento 5 Stelle che, nella strategia di Letta, andrebbe in una direzione molto piu’ prudente e meno larga di manica rispetto a quanto fatto, negli ultimi mesi, da Nicola Zingaretti. Insomma, qualcosa potrebbe anche muoversi all’interno del Partito Democratico.

