BATTIPAGLIA. IL PD PRENDE LE DISTANZE DA MIRRA: “RAPPRESENTA SOLO SE STESSO”

Antonio Visconti è il candidato ufficiale a Sindaco di Battipaglia per la coalizione di Centro Sinistra.

Questa autorevole candidatura è stata condivisa dal Partito Democratico e da tutte le forze di un’ampia

coalizione progressista al termine di un’articolata serie d’incontri che hanno coinvolto partiti, forze della società civile, professionisti, lavoratori, imprenditori, esponenti del mondo economico e culturale. Uno sforzo unitario teso a predisporre un programma e metter in campo un candidato capace di aprire una nuova fase di sviluppo per la città di Battipaglia nel contesto della Piana del Sele e della Regione Campania.

Stupiscono, in questa fase, le dichiarazioni di Egidio Mirra. Si tratta di considerazioni del tutto personali, peraltro profondamente sbagliate.

Mirra, non nuovo a sortite individuali perlomeno stravaganti, come avvenuto per le Elezioni Provinciali del 2019 con la sua candidatura in una lista diversa da quella del Partito Democratico, rappresenta con tali dichiarazioni e posizioni politiche solo se stesso ed ovviamente i suoi sostenitori.