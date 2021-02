ENTRA NEL VIVO L’ATTIVITA’ DI UNISAORIENTA ON LINE PER IL 2021

E’ partito ieri, lunedì 8, e continua fino a giovedì 11 febbraio, l’evento di Orientamento di Ateneo, “UnisaOrienta 2021”.

La sessione di apertura ha raccolto l’ampia partecipazione degli Istituiti scolastici superiori di tutta la Campania e delle altre regioni del Mezzogiorno (Puglia, Calabria, Basofilica e Lazio meridionale). A testimoniare il coinvolgimento della giovane platea collegata per l’evento sono stati i numerosi messaggi che hanno affollato la chat di UnisaOrienta 2021 – Digital Edition. Al momento dell’appello, gli oltre 1000 studenti connessi hanno risposto indicando il nome del proprio Istituto scolastico di riferimento: una vera òla virtuale che ha connotato di entusiasmo la prima giornata della Settimana di Presentazione dell’Ateneo.

Il Rettore Vincenzo Loia, nell’aprire i lavori, ha focalizzato il tema di questa edizione, la resilienza. “Per me resilienza è una sorta di crasi – ha esordito il Rettore – tra le parole resistenza e intelligenza, due caratteristiche che i nostri giovani hanno ampiamente dimostrato in questi mesi complessi della pandemia”.

Interrogato dagli studenti connessi, il Rettore Loia ha raccontato del suo percorso universitario, delle motivazioni che lo hanno accompagnato nella scelta del proprio corso di studi, lanciando un monito alle future matricole: “Seguite le passioni che vi guidano, sono quelle che vi aiuteranno a scegliere nella maniera più opportuna”.

A presentare la propria offerta formativa alle scuole sono stati, nel primo giorno dell’evento, i Dipartimenti di: Scienze Aziendali, Management & Innovation Systems (DISA-MIS); Scienze Economiche e Statistiche (DISES); Scienze Politiche e della Comunicazione (POLICOM) e Studi Politici e Sociali (DISPS).

UNISAORIENTA 2021 continua oggi con la seconda giornata di orientamento che vedrà la partecipazione, alle ore 15.00, anche di Alberto Matassino, Direttore generale Corporate Rai, alumno dell’Ateneo salernitano.

Dopo il talk con l’ospite, sarà il momento della nuova sessione informativa delle ore 15.30, con la presentazione dei Dipartimenti di Matematica (DIPMAT), Fisica (DF), Ingegneria Civile (DICIV), Ingegneria Industriale (DIIN) ed Ingegneria dell’Informazione ed Elettrica e Matematica Applicata (DIEM). A seguire i delegati all’Orientamento di questi Dipartimenti illustreranno i corsi di studio offerti, tra curricula e sbocchi occupazionali. Per gli studenti connessi ci sarà la possibilità di interagire live con i docenti dell’Ateneo, per sottoporre loro domande o curiosità.

UNISAORIENTA è anche l’evento di connessione costante tra il mondo universitario e il mondo dei giovani e dei loro spazi espressivi. In queste ore anche il rapper salernitano Rocco Hunt ha voluto dedicare proprio a loro, ai giovani protagonisti di UnisaOrienta 2021, un videomessaggio motivazionale.