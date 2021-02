MCDONALD’S SALERNO E POTENZA: 400 PASTI CALDI AL GIORNO AL BANCO ALIMENTARE

McDonald’s e Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald in campo per la solidarietà, in sinergia con Banco Alimentare Onlus, al fianco delle comunità locali, per fronteggiare il preoccupante aumento delle nuove povertà.

È stata presentata in conferenza stampa l’iniziativa “Sempre aperti a donare”, che prevede la distribuzione di circa 400 pasti caldi a settimana, di cui 200 per la provincia di Salerno e 200 per la provincia di Potenza, fino a fine marzo, a favore delle associazioni di volontariato per sostenere le fasce sociali più deboli in un momento di grave emergenza sociale acuita dalla pandemia.