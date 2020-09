Sarà dedicata alla “sua” Mercato San Severino la giornata odierna di Enza Cavaliere, assessore comunale e candidata al Consiglio Regionale nella lista De Luca Presidente. Un doppio appuntamento nel cuore del centro della Valle dell’Irno per Enza Cavaliere che sarà alle 19:30 al Cafè in Centro ed alle 20:30, invece, sempre a Mercato San Severino, ma all’Antico Caffè Venezia per incontrare gli elettori ed i sostenitori della sua campagna elettorale verso le Regionali del 20 e 21 Settembre.

