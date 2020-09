CAVA CITTA’ EUROPEA: INCONTRO CON VINCENZO SERVALLI, PIERO DE LUCA E VINCENZO AMENDOLA

L’on. Piero De Luca ha partecipato stamani insieme al Ministro degli Affari Europei Vincenzo Amendola ed al sindaco di Cava dei Tirreni Vincenzo Servalli, all’evento “Cava de’ Tirreni città Europea”.

Presso gli spazi di “Giardino Liberti”, nel rispetto delle normative legate alla diffusione del Covid 19, l’on. De Luca ha rivendicato le “tante iniziative messe in campo dalla Regione Campania nel corso dell ultimo quinquennio e delle prossime sfide che attendono il Mezzogiorno d’Italia ed in particolare la Campania. Stiamo affrontando una battaglia decisiva per il futuro del nostro Paese- ha detto Piero De Luca- dobbiamo continuare a lavorare così con impegno e dedizione fino all’ultimo giorno utile di questa campagna elettorale”.