PAGANI, COMUNALI 2020. LELLO DE PRISCO VISITA GLI OPERATORI DEL MERCATO

“Stamattina ho risposto all’invito di alcuni imprenditori a fare un giro al Mercato Ortofrutticolo Nocera – Pagani. Un momento per fare sentire tutta la nostra vicinanza agli operatori che ogni giorno dall’alba faticano per far decollarle quello che è il volano dell’economia paganese, con centinaia di famiglie coinvolte.”

E’ quanto scrive il candidato sindaco per il Comune di Pagani Lello De Prisco.

Se possiamo andarne fieri, è solo grazie al loro impegno quotidiano, un impegno che non si arresta nonostante tutte le criticità. Noi dal nostro canto non possiamo fare altro che impegnarci personalmente per dare seguito alle loro istanze. Quelle raccolte stamattina, ma soprattutto quelle seguite giorno per giorno. Perché il motore economico della nostra città deve riacquisire la dignità che merita, lo dobbiamo a tutti gli imprenditori che non demordono.