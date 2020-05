ERCOLANO. VOLANO GLI STRACCI TRA PD ED ITALIA VIVA: MOZIONE CONTRO IL SINDACO BONAJUTO

Venti di guerra all’interno del centro sinistra, all’interno delle forze che a Roma governano assieme ma che, sui territori, hanno difficoltà a trovare una intesa. Il Partito Democratico di Ercolano ha, infatti, presentato una mozione di sfiducia nei confronti di Ciro Bonajuto, Sindaco ed esponente di spicco in Campania di Italia Viva. E sulla questione è intervenuto anche il responsabile nazionale del partito Ettore Rosato.

“A Ercolano, in provincia di Napoli, un pezzo del gruppo consiliare del Pd, su indicazione della segreteria provinciale, ha presentato assieme alla destra una mozione di sfiducia al nostro sindaco Ciro Buonajuto.

Per quale motivo?

Per aver affrontato in prima linea un’emergenza sanitaria e sociale senza precedenti? Per aver denunciato la scarcerazione dei boss legati a quel territorio? Per aver costruito una caserma dei carabinieri nel fortino della Camorra o, forse, per aver lanciato un grido di allarme per la crisi economica che attraversano le attività?

Una vergogna. E questi sono gli stessi che ogni giorno vengono a fare la morale a noi….”