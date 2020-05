REGIONALI 2020. DE LUCA A MUSO DURO CON IL MINISTRO LAMORGESE: “IO SONO STATO ELETTO, LEI NO”

E’ il Corriere della Sera, questa mattina, a pubblicare un interessante retroscena di quanto accaduto, nella notte tra martedì e mercoledi’, nel corso della riunione della Conferenza Stato – Regioni, per la individuazione della data utile per il voto per le Regionali 2020.

Nell’articolo, molto dettagliato e nel quale si ricostruiscono i momenti piu’ tesi della riunione, si fa un chiaro riferimento all’intervento del Presidente della Regione Vincenzo De Luca nei confronti del Ministro dell’Interno Lamorgese: “Smetta di parlare da Prefetto”, avrebbe sottolineato il Governatore della Campania, “io sono stato eletto, lei no”.

Una ennesima frattura tra i Presidenti delle Regioni ed il Governo che non riescono a trovare la quadra sulla data per il voto, anche se il Presidente Giuseppe Conte ha deciso di far rinviare al prossimo 8 giugno il voto in aula sulla conversione in legge del Decreto sulla data per le elezioni.