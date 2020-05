SONDAGGIO INDEX RESEARCH PER PIAZZA PULITA. LEGA PRIMO PARTITO, CALENDA SUPERA RENZI

La Lega si conferma primo partito in Italia, anche se continua a perdere qualche decimale di consenso, mentre tutti gli altri restano sostanzialmente allo stesso punto, tranne un incredibile balzo in avanti di Azione, il movimento di Carlo Calenda, che supera addirittura Italia Viva di Matteo Renzi. Ecco la fotografia della intenzione di voto degli italiani secondo il sondaggio realizzato da Index Research per Piazza Pulita.

Lega 25,4%

Partito Democratico 21,2%

Movimento 5 Stelle 15,5%

Fratelli d’Italia 14,5%

Forza Italia 6,9%

Azione 2,9%

Italia Viva 2,5%