EUROPEE 2024. ALDO PATRICIELLO PARTE CON LA LEGA: AD ISERNIA ARRIVA MATTEO SALVINI

Matteo Salvini al fianco di Aldo PATRICIELLO, eurodeputato di Venafro (Isernia) per l’apertura della campagna elettorale in vista delle Europee dell’8 e 9 giugno. La notizia è stata ufficializzata da PATRICIELLO, che in una storia social ha inserito accanto al suo il nome di Salvini presentando la convention che si terrà all’hotel Dora di Pozzilli (Isernia) il prossimo 2 febbraio alle 18. PATRICIELLO ha dunque ufficializzato il suo passaggio alla Lega Salvini dopo alcune settimane di silenzio seguite alla comunicazione, lo scorso 28 dicembre, dell’addio a Forza Italia.

L’eurodeputato, patron di circa 20 cliniche sanitarie tra Molise, Campania e Calabria, fra cui l’IRCSS Neuromed di Pozzilli, aveva parlato di “decisione sofferta, travagliata ma che, alla luce della direzione intrapresa dal partito in merito alla sua riorganizzazione dirigenziale, è quanto mai irrevocabile e non più differibile”.”Sarò eternamente grato al Presidente #Berlusconi, alla sua famiglia e ai tanti compagni di partito per la stima che mi hanno testimoniato nei sedici anni di cammino politico da me vissuto tra PDL e Forza Italia” aveva aggiunto PATRICIELLO, in Europa dal 2006, quando è stato eletto la prima volta nella circoscrizione Italia Meridionale per i collegi di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Successivamente è stato rieletto nel 2009, nel 2014 e nel 2019 subito dietro a Silvio Berlusconi