EUROPEE 2024. AUTOCANDIDATURE NEL M5S FINO AL 2 APRILE, MA C’E’ LA SCELTA AUTONOMA DI CONTE

Autocandidature aperte, fino al 2 Aprile, per il Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni europee: attraverso una procedura on line, gli iscritti potranno proporre la propria candidatura, anche se, come stabilito nello stesso regolamento pubblicato il Presidente del Partito Giuseppe Conte mantiene un potere discrezionale sulla scelta dei nomi.

“Fatta salva la facoltà del Presidente di individuare modalità e criteri per la formazione delle liste di candidati,” si legge nel comunicato pubblicato dal blog delle stelle ” ciascun iscritto, che ne abbia i requisiti, potrà avanzare la propria proposta di autocandidatura dalle ore 12.00 di martedì 26 marzo e, inderogabilmente, fino alle ore 20.00 di martedì 2 aprile 2024.