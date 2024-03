FDI IN CAMPANIA VERSO LE EUROPEE: GRIMALDI E GAMBINO PRONTI. ATTESA PER IL NOME DI NAPOLI

Massimo Grimaldi ed Alberico Gambino sono già pronti ad affrontare la prossima tornata elettorale delle Europee 2024 con il simbolo di Fratelli d’Italia. In Campania – la Regione piu’ grande di tutto il Collegio Sud Italia – il partito di Giorgia Meloni si prepara con nomi di comprovata esperienza, di radicamento territoriale, di grande capacità organizzativa. I dati di FDI, in Campania, hanno sempre risentito, anche alle ultime elezioni Politiche del settembre 2022, di due fattori come la presenza di De Luca e la vitalità territoriale del Movimento 5 Stelle. L’appuntamento con le Europee dell’8 e 9 Giugno, per la Campania, assume un sapore particolare, anche perchè il prossimo anno si terranno le Regionali ed all’interno del centro destra si gioca anche la partita per la leadership regionale. Intanto, in attesa anche dell’annuncio di Giorgia Meloni sulla sua partecipazione alla prossima competizione elettorale per le Europee 2024, Fdi deve ancora individuare il nome del candidato o della candidata che sia espressione della Provincia di Napoli. Il tutto dovrebbe chiudersi subito dopo le festività Pasquali.

