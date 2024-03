RENZI CON PIU’ EUROPA E PSI PER SUPERARE IL 4% ALLE EUROPEE: NASCE LA LISTA DI SCOPO

Una lista di scopo per gli ‘Stati Uniti d’Europa’ con dentro Più Europa, Italia Viva, socialisti e libdem. È questa l’ipotesi alla quale si sta lavorando in queste ore, in vista del “tavolo decisivo” che dovrebbe riunirsi domani. “Il dialogo è ben avviato, siamo positivi”, spiegano da Più Europa. E, in attesa di domani, anche i renziani sono ottimisti. L’ipotesi sarebbe quella di mettere sul tavolo diverse candidature, pescando anche tra la società civile, con l’obiettivo di raggiungere “6-7 seggi da togliere a sovranisti”. Stasera si riunirà la direzione di Più Europa, con Federico Pizzarotti che torna a chiedere “un dialogo interno che è necessario” visto che “anche da statuto serve una proposta congiunta di presidente e segretario” su liste e candidature. A quanto filtra il capolista della circoscrizione nord-ovest andrebbe a +Europa, nel nord-est ai Libdem, al centro toccherebbe a Iv con Matteo Renzi che ha già annunciato la candidatura, al sud al Psi e nell isole a un candidato di sintesi. “Nessun ripensamento dell’ultimo minuto”, invece, da parte di Azione, assicurano i dirigenti vicini a Carlo Calenda.

