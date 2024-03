EUROPEE 2024. SALVATORE MICILLO (M5S): “PUNTIAMO A CONFERMARCI PRIMA FORZA POLITICA IN CAMPANIA”

All’indomani dell’apertura della procedura per la presentazione delle autocandidature nella lista del M5S per le Europee, con 17 posti disponibili nel Collegio Sud Italia dove Tridico è stato già individuato come capolista, Salvatore Micillo, Coordinatore Regionale del M5S, lancia la sfida per mantenere la Campania la Regione con la percentuale piu’ alta d’Italia per il Movimento 5 Stelle.

Micillo, c’è tempo fino al 2 Aprile per presentare le autocandidature per le Europee. Il Presidente Conte, pero’, mantiene nella valutazione dei nomi un potere discrezionale che, prima non c’era.

“Il MoVimento 5 Stelle consente ai propri iscritti di poter proporre la propria autocandidatura, non credo esista altra forza politica che sia così aperta in una elezione così importante come quella europea.

Il presidente Conte ha l’ultima parola sulla possibilità o meno di poter essere inseriti in lista, spetta ovviamente al suo ruolo la scelta della giusta combinazione dei 18 candidati (parlo della nostra circoscrizione Sud) . Da coordinatore regionale sono sicuro che arriveranno curriculum di altissimo livello nella nostra regione.”

La Campania ha sempre dato un grande contributo elettorale al M5S. Puntate, anche per le Europee, ad avere la percentuale piu’ alta d’Italia in Regione ?

“Come nel 2019 puntiamo a confermarci come prima forza politica in Campania nelle elezioni europee. L’entusiasmo lo percepiamo in ogni nostra iniziativa, nelle nostre riunioni provinciali abbiamo fatto partecipare oltre 800 attivisti nella sola provincia di Napoli, il movimento sta attraversando un periodo di consolidamento sui territori, i nostri programmi e le nostre battaglie ci stanno dando ragione e ovviamente l’8 e il 9 giugno speriamo di raccoglierne i frutti anche in Europa”