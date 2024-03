EUROPEE 2024. FDI, LISTE PRONTE PRIMA DI PASQUA. NEL PD TUTTI CHIEDONO AD ELLY DI FARE CHIAREZZA

Al massimo per l’inizio della settimana santa le lista di Fratelli d’Italia per la prossima tornata di Elezioni Europee saranno pronte: e, con ogni probabilità, sarà anche chiarito il dubbio sulla partecipazione, sempre piu’ probabile, di Giorgia Meloni alla competizione elettorale. Il risultato dell’Abruzzo ha dato il via libero ai lavori per la scelta dei candidati, da ufficializzare, possibilmente, prima della pausa per le Festività di Pasqua che arrivano tra la fine del mese di Marzo e gli inizi di Aprile. In casa Pd, invece, in molti, soprattutto l’area che fa riferimento a Stefano Bonaccini, spingono perchè la Schlein non sia candidata in tutte le circoscrizioni. La partita delle liste per il Partito Democratico, pero’, sembra essere destinata ai tempi supplementari, se non addirittura ai rigori: c’è, ancora, da attendere e da lavorare per trovare i giusti equilibri tra le diverse componenti.

