NOCERA SUPERIORE. IL CAOS TRA I PARTITI: E CUOFANO PENSA ALLA CANDIDATURA DELLA MADRE

Regna il caos a Nocera Superiore dove impazza il totonomi per la prossima tornata elettorale per le Comunali: nelle ultime ore, nella coalizione del Sindaco Cuofano, ha preso quota l’ipotesi di una “candidatura in famiglia”, con il nome della madre dell’attuale primo cittadino da proporre come candidato Sindaco. Una scelta che, lo stesso Cuofano, per evitare fughe di sostenitori, vorrebbe annunciare solo in prossimità della scadenza del termine per la presentazione delle liste. Il Partito Democratico, intanto, registra un netto rallentamento sul nome di Bartolo Pagano che non unisce l’area politica di riferimento, anzi la divide. Un po’ come sta accadendo all’interno di Fratelli d’Italia che sul nome dell’altro Pagano (Franco), resta solo come partito. E gli altri del centro destra ? L’ipotesi di un ritorno all’usato garantito, con la candidatura di Gaetano Montalbano, prende corpo e sostanza: il cellulare dell’ex sindaco di Nocera Superiore è diventato rovente, chiamate da ogni zona della città ma anche da ogni area politica. Anche quella che non ti immagini.

