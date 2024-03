SAN MARZANO SUL SARNO. FORZA ITALIA SPINGE SU CARMELA ZUOTTOLO, FREDDI GLI ALLEATI

Forza Italia, per il Comune di San Marzano sul Sarno, non ha altro nome se non quello dell’ex Sindaco, sfiduciata da alcuni pezzi della sua ex maggioranza, Carmela Zuottolo. Un concetto che, anche nel corso delle ultime riunioni, è stato ribadito dagli esponenti locali del partito degli Azzurri, sostenuti anche dai Coordinamenti Provinciale e Regionale di Forza Italia. Una forzatura che, al momento, ha raccolto una fredda accoglienza da parte degli alleati, a cominciare da Fratelli d’Italia, da sempre vicini alla stessa Zuottolo, che hanno contestato il metodo di scelta del nome del candidato e, soprattutto, le modalità di comunicazione. Per il momento tutto resta fermo, anche se Forza Italia prosegue la sua campagna elettorale sul nome di Carmela Zuottolo, costruendo attorno a lei una squadra di candidati e di candidate al Consiglio Comunale.

Share on: WhatsApp