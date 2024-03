MERCATO SAN SEVERINO. ANTONIO SOMMA. “REGIONE FINANZIA TRE INTERVENTI PER SCUOLE DEL TERRITORIO”

“Grazie al Piano Regionale Scuola Viva in Cantiere, attuato per migliorare la sicurezza all’interno degli edifici scolastici, con decreto dirigenziale n. 167 del 08/03/2024 il Comune di Mercato San Severino ha ottenuto altri tre importanti finanziamenti per la sicurezza dei plessi scolastici del territorio. Il Plesso di Sant’Angelo ha, infatti, ottenuto un finanziamento di oltre 45mila euro; 27mila euro circa sono stati destinati alla Scuola Emilio Pesce; altri 23mila, invece, riguarderanno il Plesso di Curteri. Si tratta di tre importanti interventi, finanziati interamente dalla Regione Campania, che ci consentiranno di valutare la sicurezza delle nostre scuole.”

Lo scrive Antonio Somma, Sindaco del Comune di Mercato San Severino.

La nostra amministrazione, da sempre, rivolge una grande attenzione al mondo della scuola che rappresenta un punto fondamentale dell’azione quotidiana della nostra giunta e dei nostri uffici.