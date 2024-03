ELLY SCHLEIN DOPO LE REGIONALI IN ABRUZZO: “NON DEMORDO, BATTEREMO LA MELONI”

Il giorno dopo la disfatta in Abruzzo la segretaria del Partito democratico non è affatto giù di morale. “Nonostante la sconfitta – spiega Elly Schlein a ‘Repubblica’ – , c’è una gran bella notizia oggi, in Europa è stato raggiunto l’accordo sui diritti dei lavoratori delle piattaforme, che è una battaglia della nostra famiglia socialista e di Nicolas Schmit, il commissario al Lavoro che è anche il candidato del Pse alla guida della Commissione Ue”. Di ansie per il fallimento del campo progressista, neppure l’ombra. Anzi: “Io non demordo, l’alleanza fra tutte le forze d’opposizione è un percorso avviato, sono sicura che ce la faremo”. Perde in Abruzzo e parla di vittoria a Bruxelles: “Sono sempre stata convinta che ai cittadini – a qualunque latitudine – interessino le cose concrete, in grado di offrire risposte ai loro bisogni. Ed è su queste che, anche qui in Italia, riusciremo a costruire l’alternativa alle destre, in vista delle prossime scadenze elettorali: una coalizione che si confronta e si unisce attorno a un progetto comune e a candidature credibili, diventando competitiva ovunque”.

