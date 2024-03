PARLAMENTO EUROPEO. 720 I DEPUTATI DA ELEGGERE, IN ITALIA I POSTI DISPONIBILI SONO 76

Con le ultime modifiche apportate dopo la Brexit, in tutta Europa, con le elezioni del prossimo 8 e 9 Giugno, saranno eletti 720 deputati, di cui oltre il 10% in Italia.

Attualmente, gli eurodeputati sono 705 (compresa la presidente Roberta Metsola), mentre nella legislatura che si insedierà questa estate (la decima) saranno 720, poiché sono stati aggiunti 15 seggi ripescati tra quelli che erano andati “persi” con la Brexit. I membri dell’Eurocamera provengono da tutti e 27 gli Stati membri, secondo un rapporto di proporzionalità decrescente rispetto alla popolazione nazionale (per evitare che i Paesi più piccoli siano sottorapresentati): ogni Stato membro ha diritto a minimo 6 e massimo 96 eurodeputati, che in totale non possono comunque superare quota 750, più il/la presidente. L’Italia continuerà anche quest’anno a eleggere 76 deputati.