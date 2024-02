EUROPEE 2024. FELICIANA GAUDIANO E’ IL NOME DEL MOVIMENTO 5 STELLE PER LA PROVINCIA DI SALERNO

Nella lista del Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni europee nel Collegio Sud Italia ci sarà anche il nome della ex Senatrice Feliciana Gaudiano, indicata come candidata al Parlamento Europeo. La Guadiano ha battuto la concorrenza di alcuni uomini – tra cui l’ex parlamentare Nicola Provenza – anche perchè dai vertici nazionali del partito è giunta la richiesta di una candidatura femminile, considerato che il capolista del MS5 al Sud Italia sarà l’ex Presidente dell’Inps Tridico. Una campagna elettorale, quella del Movimento 5 Stelle, che è già entrata nel vivo con alcune iniziative pubbliche che hanno visto la partecipazione, oltre che di Tridico, anche di Mario Furore, altro europarlamentare in carica, proveniente dalla Puglia ma, pronto, a pescare consensi in Campania ed in Provincia di Salerno.

