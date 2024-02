LUCA CASCONE: “IMPEGNO ISTITUZIONALE PER I PRIMI VOLI DA PONTECAGNANO A LUGLIO 2024”

“Nella giornata di ieri, insieme all’ On. Piero De Luca, al delegato ai trasporti della Provincia di Salerno, ai Sindaci di Pontecagnano Faiano e di Bellizzi, abbiamo incontrato i referenti della Società di gestione dell’aeroporto “Salerno – Costa d’Amalfi” Gesac, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori e soprattutto per fare un punto sullo sviluppo di assistenza a terra, come ad esempio i servizi di trasporto pubblico ed il servizio taxi. Presente all’incontro anche i rappresentanti dei taxi di Salerno.

Come istituzioni ci siamo impegnati a creare tutte le condizioni affinché già dai i primi voli, previsti a luglio 2024, i passeggeri possano usufruire sia di una linea di trasporto pubblico dedicata che di un servizio taxi adeguato, in attesa poi del prolungamento della metropolitana di Salerno fino allo scalo aeroportuale.”

E’ quanto dichiara il Consigliere Regionale Luca Cascone, Presidente della Commissione Trasporti e Lavori Pubblici.

C’è la volontà di non farsi trovare impreparati e pertanto con le forze presenti al tavolo ci stiamo attivando per realizzare, in tempi brevi, un sistema di accoglienza e assistenza efficiente e di qualità.

Ci siamo impegnati, pertanto, a realizzare uno studio di fattibilità per avere dati sulle future esigenze di mobilità sul territorio in previsione del cospicuo aumento del traffico aereo anche al fine di verificare l’opportunità di aumentare il numero delle licenze taxi.