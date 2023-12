EUROPEE 2024. FORZA ITALIA CON VUOLO, MARTUSCIELLO E L’INCOGNITA PATRICIELLO

Ci sarà l’attuale parlamentare Lucia Vuolo, insieme a Fulvio Martusciello che, di Forza Italia, in Campania, è anche il Coordinatore Regionale ma nella lista del partito degli Azzurri che verrà presentata per le prossime elezioni Europee del 9 Giugno, la grande incognita resta il nome dell’europarlamentare in carica Aldo Patriciello. Il noto imprenditore del settore della sanità privata non ha ancora sciolto le riserve sulla sua candidatura con Forza Italia: non passa giorno senza che il suo nome venga accostato ad altri partiti – dalla Lega di Matteo Salvini ad Italia Viva di Matteo Renzi – ma, fino ad oggi, quando mancano poco piu’ di 6 mesi all’appuntamento con le Europee Patriciello sembra non aver ancora deciso. Rimanendo nella lista di Forza Italia si attende che Calabria e Puglia diano le loro indicazioni sui nomi da inserire all’interno dell’elenco dei 18 candidati da presentare nel Collegio Italia del Sud.

