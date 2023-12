FDI, E’ IL GIORNO DI GIUSEPPE FABBRICATORE: DA DOMANI IL CONGRESSO PROVINCIALE

Giuseppe Fabbricatore si prepara a diventare il nuovo Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia Salerno: da domani, sabato, fino a domenica il partito di Giorgia Meloni apre la sua fase congressuale in Provincia di Salerno. Prima l’appuntamento con il dibattito, al quale prenderà parte anche la dirigente nazionale del partito Arianna Meloni, poi il voto all’interno degli 8 seggi allestiti in tutta la Provincia di Salerno, dove si potrà votare dalle 8 di domenica fino alle 21. Per Fabbricatore un esito scontato per il voto, considerato che si tratta di una candidatura unica per la carica di Coordinatore Provinciale: si voterà, invece, per l’elezione di 13 membri della Direzione Provinciale.

Share on: WhatsApp