PROVINCIALI 2023. IL SINDACO DI NOCERA DE MAIO PUNTA AL FILOTTO E GUARDA ALLA PRESIDENZA

Prima il risultato importante per la “sua” candidata Ferrara all’interno della lista del Partito Democratico, con il chiaro obiettivo di farla arrivare prima per poi ottenere la Vice Presidenza, poi la scalata ad una candidatura importante come quella per la Presidenza della Provincia, prendendo il posto dell’attuale Presidente della Provincia Franco Alfieri. E’ questo il piano, neppure troppo segreto, di Paolo De Maio, Sindaco di Nocera Inferiore, da qualche settimana uomo della Provvidenza all’interno del Partito Democratico della Provincia di Salerno: ci riuscirà ? Molto dipende dalla decisione che adotteranno tanti consiglieri comunali di Salerno ai quali è stato ordinato di votare per la candidata Ferrara.

