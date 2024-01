EUROPEE 2024. GIORGIA MELONI CAPOLISTA DI FDI: LA PREMIER NON HA ANCORA SCIOLTO LA RISERVA

Anche nel corso della conferenza stampa di fine anno, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni non ha sciolto la riserva: sarà o meno candidata come capolista in tutti i collegi d’Italia per la prossima tornata elettorale per le Europee con Fratelli d’Italia ? Di recente, un sondaggio pubblicato da Noto, ha evidenziato che con Giorgia Meloni in campo, alle prossime Europee, Fratelli d’Italia potrebbe superare la fatidica quota del 30%: un elemento politico da non sottovalutare, perchè, rispetto alle Politiche del 2022, Fdi registrerebbe un aumento del consenso tra gli elettori, blindando, di fatto, la durata del Governo fino al termine della legislatura, ovvero fino al settembre del 2027. A questo va aggiunto anche un calo che Fdi sta registrando negli ultimi sondaggi, con un leggero travaso di voti a favore di altre forze di centro destra, a cominciare dalla Lega.

