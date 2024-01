EUROPEE 2024. IL MOVIMENTO 5 STELLE A CACCIA DEI CANDIDATI IN PROVINCIA DI SALERNO

Il Movimento 5 Stelle è, ancora, alla ricerca dei nomi da candidare per le prossime elezioni europee del Giugno 2024 che siano espressione dei territori. A cominciare dalla Provincia di Salerno dove il M5S ha, sempre, ottenuto ottimi risultati: ci sono i nomi degli ex parlamentari, a cominciare da quello di Virginia Villani, oggi Coordinatrice Provinciale del Movimento, ma quando mancano sei mesi all’appuntamento con le elezioni i vertici nazionali del partito non hanno ancora chiarito i criteri per le candidature e, soprattutto, i paletti per determinare la candidabilità dei singoli.

