ABUSO D’UFFICIO: AL VIA IN COMMISSIONE GIUSTIZIA L’ESAME PER L’ABROGRAZIONE

Inizia, questa mattina, l’iter legislativo per l’approvazione della legge di eliminazione, dal Codice Penale, del reato di abuso d’ufficio: il provvedimento, fortemente voluto dal Ministro della Giustizia Nordio, sostenuto anche dall’Anci, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, potrebbe ottenere, sia in commissione che in aula, una ampia maggioranza, ben oltre i confini politici del Governo Meloni. Ad opporsi al provvedimento l’Associazione Nazionale dei Magistrati che ha, già, fatto sapere che l’eliminazione del reato di Abuso d’Ufficio rappresenta il venir meno di una importante garanzia per i cittadini nel rapporto con la pubblica amministrazione.

