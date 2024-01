SIMONE VALIANTE: “OGGI LA POLITICA E’ PRIVA DI UN ORIZZONTE”

“La propaganda si nutre di estremismi, le soluzioni non stanno da un parte sola e non è tutto bianco o tutto nero, come le soluzioni vengono spesso dall’ascolto degli altri. Sono cresciuto con questa idea della politica e in un’epoca nella quale, soprattutto in Campania, si vive con la logica che abbattendo gli altri si nascondono i propri limiti, la politica è orfana di un orizzonte, di un pensiero lungo e della costruzione ambiziosa di un futuro migliore.”

Lo scrive l’ex parlamentare del Partito Democratico Simone Valiante.

Ci chiamano moderati, ma forse solo perché la normalità è diventata eccezione. Per me è solo Politica con la P maiuscola. Buona settimana a tutti!