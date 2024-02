EUROPEE 2024. IN CASA FDI TUTTI IN ATTESA DELLA DECISIONE DI GIORGIA MELONI: SI CANDIDERA’ ?

Scelte e strategie, decisioni ed alleanze sui territori: è tutto, ancora, in bilico all’interno di Fratelli d’Italia perchè si attende la decisione del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla partecipazione attiva e diretta alle prossime elezioni Europe dell’8 e 9 Giugno. Da Roma non trapela nulla, o quasi, ma sono tanti i dirigenti di Fdi che si dicono convinti della candidatura, come capolista, in tutta Italia, di Giorgia Meloni.

Una presenza che, secondo tutti i principali sondaggisti, vale il 2% in piu’ per la lista di Fratelli d’Italia che, tradotto in seggi, potrebbe consentire di recuperare altri 3 seggi all’europarlamento per il partito che, dalle elezioni politiche del 2022, resta il primo nelle intenzioni di voto degli italiani.