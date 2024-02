BARONISSI, COMUNALI 2024. ANNA PETTA E MARCO PICARONE, VERSO LA CONFERMA DELLE CANDIDATURE A SINDACO

Nessun dramma, nessun allarme all’ammutinamento ma una naturale doppia candidatura che sarà giudicata, nella prima settimana del mese di Giugno, dai cittadini di Baronissi con il voto per le Elezioni Comunali 2024. Tramontata anche la tardiva ipotesi delle Primarie, il centro sinistra del centro della Valle dell’Irno si appresta ad affrontare la tornata elettorale per le amministrative con le candidature a sindaco di Anna Petta e di Marco Picarone, segno chiaro di un rinnovamento generazionale, segno, altrettanto chiaro, di legittime ambizioni, dopo anni di esperienza, di provare il grande salto verso la carica di Sindaco di Baronissi. Non è la prima volta che accade, non sarà l’ultima, perchè sono davvero pochissimi i sindaci che, giunti al limite del terzo mandato, lavorano per tempo alla propria successione, lavorando sulla squadra, scegliendo all’interno della propria maggioranza, evitando prevedibili rotture che arrivano dinanzi alla non scelta di chi avrebbe il compito di effettuarla.

