EUROPEE 2024. ITALIA VIVA LONTANA DAL 4%. E L’ASSESSORE REGIONALE NICOLA CAPUTO CI RIPENSA

Tutti i sondaggi, in maniera unanime, dicono che il superamento della soglia del 4% per Italia Viva è difficile e che il partito di Matteo Renzi, alle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno, corre il rischio di essere un semplice spettatore nella distribuzione dei seggi. Certo, la campagna elettorale non è ancora iniziata e la capacità di Renzi di recuperare consensi è stata sempre efficace. Sta di fatto che all’interno di Italia Viva, soprattutto in Campania, si respira un’aria di scetticismo, tanto che l’assessore regionale all’Agricoltura Nicola Caputo, da tempo indicato come possibile candidato alle prossime elezioni europee proprio con il partito di Matteo Renzi, sta iniziando ad avere forti dubbi e molte perplessità. Quale potrebbe essere il Piano B ? In caso di necessità si andrebbero a coinvolgere gli attuali consiglieri regionali che, coprendo quasi l’intera regione, dovrebbero dare il proprio contributo al partito in termini di voti, senza rischiare nulla. Anzi: con il voto di preferenze ciascuno di loro andrebbe a rafforzare il proprio fortino, ad un anno dalle prossime elezioni regionali in Campania.

