EUROPEE 2024. LA SFIDA DI TUTTI I PARTITI: PORTARE GLI ELETTORI ITALIANI A VOTARE

Circola, con insistenza, una cifra: 40%. Non è il dato di un singolo partito ma la percentuale dei votanti alle prossime elezioni europee dell’8 e 9 Giugno, secondo le stime di numerosi esperti di politica. Un numero che, oggi, tutti i leader dei partiti conoscono e, per alcuni aspetti, temono perchè non è ancora chiaro quale parte politica possa essere penalizzata da una affluenza tanto bassa. Certo, nei comuni dove si rinnoverà anche il Consiglio Comunale ci saranno numeri piu’ alti, ma i grandi centri chiamati alle urne non riusciranno a migliorare la percentuale nazionale.

Ed allora gli ultimi giorni di questa campagna elettorale per le Europee, piatta e senza grandi momenti di interesse, sarà dedicata proprio all’appello al voto. Il rischio è che si tocchi il punto piu’ basso per la partecipazione popolare ad un voto dal quale dipende il futuro assetto dell’Europa che decide tanti aspetti della vita degli italiani.