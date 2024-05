FORZA ITALIA. DOPO PAESTUM, NAPOLI: IL PARTITO DEGLI AZZURRI SCOMMETTE SULLA CAMPANIA

Prima il Berlusconi Day, nello scorso mese di Settembre, a Paestum per ricordare la figura del fondatore del partito. Poi Napoli come piazza per la chiusura della campagna elettorale per le Europee 2024. Forza Italia scommette sulla Campania, anche per ottenere un importante risultato elettorale che, secondo diverse previsioni, potrebbe premiare la Regione Campania come prima per percentuali di voto e tutto il Collegio del Sud Italia come quello con i numeri piu’ importanti del Paese. Intanto, proprio in queste ore, continua il lavoro della macchina organizzativa per l’evento in programma a Napoli, il 6 Giugno, in Piazza Matteotti, sicuramente meno impegnativa di Piazza Plebiscito, ma pur sempre difficile da colmare in ogni spazio. Per facilitare l’arrivo a Napoli del maggior numero di simpatizzanti e sostenitori, dal resto d’Italia sono stati allestiti treni speciali, mente in piazza saranno organizzati anche punti di ristoro.

