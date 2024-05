EUROPEE 2024. LELLO TOPO A PELLEZZANO CON IL CAPOGRUPPO PD MORRA ED IL SEGRETARIO LUCIANO

Arriva a Pellezzano, ospite del Sindaco e Capogruppo del Pd a Palazzo Sant’Agostino Francesco Morra, il candidato di punta del Partito Democratico della Provincia di Salerno Lello Topo. L’ex deputato e consigliere regionale, oggi impegnato in un tour che lo vede presente, soprattutto, in Campania, incontrerà gli elettori ed i sostenitori del Partito Democratico insieme al Consigliere Provinciale Francesco Morra e con il Segretario Provinciale del Pd di Salerno Vincenzo Luciano. L’appuntamento è per sabato 1 Giugno, alle 16:30, all’interno della Sala Teatro Giovani + di Coperchia.

“Una importante occasione di confronto,” scrive Francesco Morra, alla quale sono stati invitati a partecipare i Sindaci e gli Amministratori della Valle dell’Irno. L’introduzione sarà affidata a Vincenzo Luciano, segretario provinciale del Partito Democratico di Salerno, cui seguirà un mio intervento, con le conclusioni di Lello Topo, Candidato PD alle elezioni Europee. Il tema dei fondi europei da destinare al Sud e in particolar modo ai Comuni della Valle dell’Irno saranno al centro di un dibattito, nel corso del quale verranno forniti importanti spunti di riflessione sulle opportunità di sviluppo dei nostri territori nell’ambito del più ampio tema delle politiche economiche su scala locale, nazionale ed internazionale e della misura in cui esse possono incidere sulla capacità di spesa da parte delle Amministrazioni su tutti i livelli istituzionali.”