EUROPEE 2024. LISTA UNICA ALLEANZA VERDI SINISTRA E PSI ? SCALA, BORRELLI E MARAIO IN CAMPO

Dal parlamentare Borrelli al Coordinatore Regionale di Sinistra Italiana Tonino Scala per finire al Segretario Nazionale del Psi Enzo Maraio: sono questi i nomi che, in questi giorni, circolano per la composizione di una lista unica con Verdi, Alleanza Verdi Sinistra e Partito Socialista, alla quale si sta lavorando in vista della prossima tornata elettorale per le Europee del prossimo giugno. Le diplomazie dei partiti sono già al lavoro e nel mese di gennaio dovrebbe arrivare qualche importante novità: intanto, per la Campania, ci sono già le ipotesi di candidature per coinvolgere ambienti politici e territori. L’obiettivo, chiaramente, è quello di raggiungere e superare la fatidica soglia del 4% che consentirebbe di accedere alla distribuzione dei seggi.

