MERCATO SAN SEVERINO. ANTONIO SOMMA: “INIZIO 2024 CON TANTI EVENTI DI PIAZZA”

Anche per il 2024 l’inizio dell’anno, come già avvenuto lo scorso anno, sarà un momento magico per il Comune di Mercato San Severino. Dal 4 al 6 Gennaio sarà un susseguirsi di eventi, per salutare l’arrivo del nuovo anno, insieme ai cittadini della nostra comunità ma anche con quanti, dagli altri comuni, vorranno raggiungere Mercato San Severino per trascorrere qualche ora di divertimento e di relax. Si parte il 4 Gennaio con la manifestazione ASPETTANDO LA BEFANA …… IL CIUCCIO TRA LA GENTE, una rivisitazione dell’appuntamento estivo che vede l’asino di cartapesta attraversare le principali strade della città, con un meraviglioso gioco di fuochi pirotecnici. Il 5 Gennaio la protagonista sarà la Befana, con la spettacolare discesa in Piazza Ettore Imperio dove ad attenderla ci saranno centinaia di bambini. Infine, la musica ed il divertimento in programma il 6 Gennaio, per chiudere le Festività Natalizie, con il concerto “80 Voglia di Novanta” in Piazza Ettore Imperio, un viaggio tra le canzoni che hanno segnato l’ultimo ventennio prima del 2000, con l’esibizione di Neja, Viviana from Da Blitz e Gazebo.

Siamo davvero soddisfatti”, sottolinea il Sindaco Antonio Somma, “per aver organizzato un cartellone di eventi davvero completo e capace di coinvolgere tutto il territorio comunale. Il momento magico dell’inizio dell’anno, con i tre eventi che si terranno dal 4 al 6 Gennaio, rinnova una tradizione del Comune di Mercato San Severino: quella di salutare con gioia e con momenti di condivisione l’arrivo del nuovo anno, per formulare un augurio di serenità, salute e pace a tutti i nostri concittadini”