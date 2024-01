EUROPEE 2024. NEL MOVIMENTO 5 STELLE CI SARA’ SPAZIO ANCHE PER LA COORDINATRICE VILLANI

Ci sarà spazio anche per l’attuale Coordinatrice Provinciale del Movimento 5 Stelle di Salerno Virginia Villani nella lista per le prossime elezioni europee: l’ex parlamentare salernitana, infatti, che non ha alcun vincolo di mandato, avendo svolto il ruolo di deputato per una sola legislatura, sarà, quasi sicuramente, candidata alle prossime elezioni Europee dell’8 e 9 Giugno.

Lo spazio, tra l’altro, esiste ed è vacante, visto e considerato che la europarlamentare Isabella Adinolfi, candidata ed eletta nel 2019 con la lista del Movimento 5 Stelle, proprio in rappresentanza della provincia di Salerno, ha aderito, da tempo, a Forza Italia e proprio con il partito degli azzurri sarà ricandidata alla prossima tornata elettorale.